Frente fria se afasta no Espírito Santo, aviso de tempestade termina e a meteorologia agora só vê chuva em M. Claros na próxima quinta-feira, com temperatura de 37 graus na véspera

Sexta 20/10/23 - 6h43

Na Região Sudeste, uma frente fria se afasta do Espírito Santo, deixando o ar úmido e quente predominar. Isso leva à formação de nuvens carregadas em grande parte da região.



No litoral paulista, o céu está nublado com chuva fraca e temperaturas amenas. Nas áreas da Grande São Paulo, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, Zona da Mata Mineira, Vitória e sul do Espírito Santo, o dia permanece nublado, com algumas aberturas de sol à tarde, temperaturas amenas e possibilidade de garoa de manhã e à noite.



Na região do Vale do Rio Doce, próxima à divisa com o Espírito Santo e no interior capixaba, há períodos de sol entre muitas nuvens.



Nas áreas da Grande Belo Horizonte e em outras partes de Minas Gerais, assim como no centro, norte e oeste de São Paulo, o sol aparece durante o dia, acompanhado por algumas nuvens. À tarde e à noite, podem ocorrer pancadas de chuva com raios, com risco de chuva moderada a forte em várias localidades.



QUINTA-FEIRA



A chuva que a meteorologia, por dias, viu para Montes Claros neste sábado se afastou, na previsão de hoje.



Agora, a chuva mais próxima está prevista para quinta-feira, estimada em 6mm.



O aviso de tempestade que incluiu ontem e hoje o Norte de Minas, em vigor até as 10h data sexta-feira, chegou a provocar alguns pingos em M. Claros e arredores.



A sexta-feira veio com sol.



As temperaturas máximas previstas para M. Claros: 33 graus hoje, 32 sábado, 33 domingo e segunda, 35 terça, 37 quarta e 32 na quinta, quando é esperada a próxima chuva.