Norte de Minas segue em novo alerta de "tempestade". Chuva em M. Claros não passou de 1mm, mesma quantidade prevista para este sábado, com temperaturas entre 19 e 31 graus

Sábado 21/10/23 - 6h31

O novo alerta de "tempestade" incluindo o Norte de Minas pelo Instituto Nacional de Meteorologia, com validade até as 10h deste sábado, produziu menos de 1mm de chuvas nos estúdios da Rádio 98FM.



Contudo, a tarde de sexta, que vinha "aberta", viu o céu ser tomado por grossas e escuras nuvens, a partir do lado oeste da cidade, saída para Pirapora.



Durante a noite, toda a serraria leste teve repetidas descargas elétricas, anunciando que mais além havia chuvas em abundância, muito provavelmente.



Para este sábado, há previsão de 1mm de chuva em M. Claros, com temperaturas entre 19 e 31 graus.









O novo alerta meteorológico, na íntegra:









Tempestade



Severidade: moderada



Possível ameaça à vida ou ao patrimônio



Início de evento de tempo



9:26 (BRT), 20 de outubro



Descrição



INMET publica aviso iniciando em: 20/10/2023 09:26. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.



Ação recomendada



Inicie as preparações, como instruído na Descrição.



Urgência



Tome as ações necessárias em um futuro próximo.



Área afetada



Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Leste de Mato Grosso do Sul, Campinas, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Sudeste Mato-grossense, Metropolitana de Belo Horizonte, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Pantanais Sul Mato-grossense, Araçatuba, Sul Goiano, Noroeste de Minas, Centro-Sul Mato-grossense, Norte de Minas, Macro Metropolitana Paulista, Vale do Paraíba Paulista, Jequitinhonha, Norte Mato-grossense, Piracicaba, Sudoeste Mato-grossense, Araraquara, Campo das Vertentes, Presidente Prudente



Emitido por



Instituto Nacional de Meteorologia