Apreendidas em S. Paulo mais 9 das 21 metralhadoras furtadas do Exército. Ainda faltam quatro

Sábado 21/10/23 - 6h40

Na Grande São Paulo, a Polícia Civil encontrou nove das 21 metralhadoras que foram furtadas da base militar do Exército em Barueri.



O crime foi descoberto em 10 de outubro durante inspeção, e até agora, 17 armas foram recuperadas.



As armas recuperadas incluem cinco metralhadoras .50 e quatro de calibre 7,62.



A polícia descobriu que o armamento seria entregue a criminosos na Grande São Paulo entre 20 e 21 de outubro.



Houve um confronto armado entre os agentes e os criminosos, que conseguiram escapar.



As armas foram levadas para a Delegacia de Carapicuíba, onde uma equipe do Exército confirmou que faziam parte do arsenal furtado em Barueri.



A Polícia Militar busca os suspeitos que conseguiram fugir após o confronto.



A investigação, disse fonte policial, envolve militares suspeitos de facilitar o furto, possivelmente a pedido de facções criminosas, e investiga se o crime ocorreu durante o feriado de 7 de setembro.



Cerca de 160 militares foram impedidos de deixar o Arsenal de Guerra desde a semana passada, e seus celulares foram recolhidos.



Eles estavam trabalharam entre os dias 6 e 8 de setembro.



A polícia continua as investigações para localizar as quatro metralhadoras .50 restantes.