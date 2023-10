Últimas penas pelo 8 de janeiro chegam a 16 anos de prisão, algumas em presídios de máxima ou média segurança

Sábado 21/10/23 - 7h25

O STF divulgou nesta sexta-feira as penas para os seis últimos condenados pelo 8 de janeiro, em Brasília.



As sentenças, que variam de 13 a 16 anos de prisão, foram apresentadas pelo ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos no STF.



Os condenados foram considerados culpados por associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.



A pena de reclusão será cumprida em presídios de máxima ou média segurança, enquanto a detenção é aplicada para crimes menos graves e pode ser cumprida em regime semiaberto ou aberto.



O julgamento teve início em 6 de outubro e foi concluído em 17 de outubro.