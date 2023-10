Sábado 21/10/23 - 14h11

A General Motors (GM) anunciou demissões em três de suas fábricas no Brasil, localizadas em São José dos Campos, São Caetano do Sul e Mogi das Cruzes, todas no estado de São Paulo.



Os funcionários demitidos receberam as notificações de demissão por telegrama.



A montadora alegou queda nas vendas e exportações, e afirmou que as medidas são necessárias para garantir a empresa.