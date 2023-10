Ônibus clandestino que saiu do Maranhão tombou nas cercanias de Brasília, já com 7 mortes

Domingo 22/10/23 - 15h39

Grave acidente, envolvendo um ônibus clandestino na BR-070, resultou na morte de pelo menos sete pessoas na noite deste sábado (21).



O ônibus saiu do Maranhão com destino a Brasília, e tombou em Ceilândia após tentativa de fuga em alta velocidade, quando o motorista tentou escapar de fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).



O transporte pirata havia sido identificado quilômetros antes e vinha sendo seguido até a Rodoviária de Taguatinga.



Cinco das sete vítimas fatais foram identificadas.



A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu em flagrante o motorista responsável pelo ônibus e o proprietário da empresa de transporte, seu pai.