Argentina terá segundo turno em 19 de novembro. Candidato do governo tem 36% dos votos contra 29% de Milei, ultraliberal

Segunda 23/10/23 - 6h41

Sergio Massa, do partido governista e atual ministro da Economia da Argentina, ficou em primeiro lugar no primeiro turno das eleições presidenciais argentinas .



Disputará com Javier Milei, candidato ultraliberal, o segundo turno em 19 de novembro.



A apuração de votos atingiu 98,51%, e Massa obteve 9,6 milhões de votos (36,68% do total), enquanto Milei conquistou 7,8 milhões de votos (29,98% do total).



As regras eleitorais argentinas favorecem vitórias em primeiro turno, sendo que houve apenas dois segundos turnos desde 1994, com uma delas resultando na vitória de candidato após o abandono do adversário.



Patricia Bullrich, representante da direita tradicional, obteve 23,83% dos votos, Juan Schiaretti, um peronista de Córdoba, conquistou 6,78%, e Myram Bregman, candidata trotskista de esquerda, recebeu 2,70%.