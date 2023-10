Na Argentina, o candidato agora favorito no segundo turno tem 4 cães clonados e atribui ao pai deles sua estratégia política. Até médium foi chamado

Segunda 23/10/23 - 7h07

Javier Milei, o característico e exótico candidato à presidência da Argentina, ganhou notoriedade não apenas por sua surpreendente liderança nas primárias, mas também por vínculo com seus cães.



Milei gastou cerca de US$ 50.000 para clonar seu cão de estimação, Conan, que o acompanhou por muitos anos.



A clonagem resultou em pelo menos quatro "netos" caninos, chamados pelos nomes de renomados economistas de linhagem liberal.



A ascensão de Milei na política, onde ele se apresenta como uma alternativa ao continuísmo político, mexeu com as estruturas tradicionais.



A afeição de Milei por seus cães é famosa, chegando ao ponto de usar um médium para se comunicar com eles e chamá-los de "melhores estrategistas do mundo".



Conan, o cão original, tinha lugar especial na vida de Milei, e após sua morte, Milei recorreu à clonagem para manter a conexão.



Ele acredita que o cão lhe deu a missão de se tornar presidente da Argentina.



O curioso relacionamento com seus cães contribui no desempenho de Milei e sua influência nas eleições argentinas.