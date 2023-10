Babá brasileira, loira de 23 anos, está presa nos Estados Unidos, acusada de balear casal, na casa onde morava

Segunda 23/10/23 - 7h14

A brasileira Juliana Peres Magalhães, de 23 anos, foi presa nos Estados Unidos sob a acusação de matar a tiros Joseph Ryan, de 39 anos, em Reston, Virgínia, em fevereiro deste ano.



Ela trabalhava como babá na casa onde o crime ocorreu.



A polícia encontrou a dona da casa, Christine Banfield, esfaqueada, e Joseph Ryan baleado na mesma ocasião.



Ambos faleceram.



Após quase sete meses de investigação, os policiais concluíram que Juliana foi a responsável pelo tiroteio.



Ela havia ligado para a polícia no dia, relatando que a amiga estava ferida.



As investigações ainda estão em curso para determinar as circunstâncias exatas do crime.