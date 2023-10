Sargento mata sargento em refeitório da PM (no Mato Grosso) e é preso na cozinha

Segunda 23/10/23 - 7h23

Um sargento da Polícia Militar foi preso neste sábado (21) acusado de matar a tiros outro sargento da PM dentro da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar, localizada em São José do Rio Claro, a 325 km de Cuiabá, no estado de Mato Grosso.



A vítima tinha de 42 anos.



O autor dos disparos foi detido em flagrante ainda nas dependências do batalhão.



O comandante-geral da PM informou que o tiroteio ocorreu devido a um desentendimento entre os sargentos, envolvendo acusações de assédio.



O tiroteio aconteceu no refeitório da unidade, e a polícia agiu rapidamente para prender o atirador, que estava na cozinha do local com a arma nas mãos.



O sargento baleado foi levado ao Pronto Socorro do município, mas faleceu.



A Corregedoria da Polícia Militar de Mato Grosso iniciou a investigação para esclarecer os acontecimentos.