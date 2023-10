"Residentes do Norte de Gaza e da Cidade de Gaza, as suas janelas para agir estão se fechando". Israel dá ultimato para que palestinos deixem o norte de Gaza

Sábado 28/10/23 - 14h47

O Exército de Israel emitiu um comunicado, pedindo que os palestinos deixem imediatamente a Cidade de Gaza e o norte da Faixa de Gaza.



O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, fez esse apelo devido à invasão das forças armadas israelenses no território palestino ocorrida na última quinta-feira, 26 de outubro.



Hagari destacou que o pedido de deslocamento não é uma medida preventiva, mas sim um apelo urgente em meio à situação atual.



A ação militar é parte de uma operação para neutralizar o grupo Hamas com precisão e intensidade.



A orientação é para que os moradores se desloquem para o sul por questões de segurança e que poderão retornar quando o risco diminuir.



Além disso, alguns palestinos e estrangeiros, incluindo um grupo do Brasil, estão aguardando a abertura da fronteira pelo Egito na região sul, devido à invasão militar israelense.



NA ÍNGRA



O apelo, na íntegra:



"Atenção, cidadãos de Gaza, ouçam com cuidado. Esta é um apelo militar urgente das Forças de Defesa Israel. Para sua imediata segurança, nós pedimos a todos os residentes do Norte de Gaza e da Cidade de Gaza para que temporariamente se realoquem ao Sul. Deixe-me repetir. Nós pedimos a todos os residentes do Norte de Gaza e da Cidade de Gaza para se realoquem, imediatamente, ao Sul. Esta é uma medida temporária. Voltar ao Norte de Gaza será possível depois que as hostilidades intensas acabarem.