Boa notícia: reservatórios das hidrelétricas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste estão com 69% de sua capacidade. Conta de luz seguirá com a tarifa verde, em novembro

Domingo 29/10/23 - 9h56

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou a manutenção da bandeira tarifária verde em novembro, no 19º mês consecutivo sem custos adicionais na conta de luz.



A decisão deriva dos bons níveis dos reservatórios de hidrelétricas em todo o país.



Os níveis de água nos reservatórios das regiões Centro-Oeste e Sudeste estão em 69%, enquanto na região Sul, operam com 89% da capacidade.



Mesmo diante da seca na região Norte, que levou à consideração de compra de energia da Venezuela, as autoridades acreditam que a produção da região central será suficiente para atender às necessidades do sistema elétrico nacional.



A tarifa de energia permanece segue inalterada, mantendo a bandeira verde em vigor.