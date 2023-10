Acidente aéreo no Acre, com 12 mortos; parte dos passageiros buscava tratamento médico no Amazonas

Segunda 30/10/23 - 6h46

Neste domingo 29 de outubro, um avião explodiu perto da pista do Aeroporto Internacional de Rio Branco, resultando na morte das 12 pessoas a bordo.



A aeronave, modelo Caravan, decolou às 7h20 com destino a Envira, no Amazonas, mas caiu poucos minutos após a decolagem, às 7h21 no horário local (9h21 em Brasília).



Parte dos passageiros viajava em busca de tratamento médico.



Os bombeiros controlaram o incêndio no local após cerca de quatro horas e removeram todos os corpos e destroços do avião.



As investigações vão dizer as circunstâncias da queda da aeronave.