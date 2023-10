Ataque contra judeus em avião que pousava na Rússia resultou na prisão de 60 pessoas, neste domingo

Segunda 30/10/23 - 6h51

A polícia russa tomou o controle de aeroporto na região de maioria muçulmana do Daguestão e deteve 60 pessoas após invasão de centenas de manifestantes anti-Israel neste domingo.



O fato se deu logo que um avião israelense pousou.



Vinte pessoas ficaram feridas antes que as forças de segurança chegassem.



Os passageiros do avião se mantiveram em segurança.