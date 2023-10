Homens, de 28 e 33 anos, atiram pedras contra outro, de 85. Este, também acabou preso por se defender com espigarda

Segunda 30/10/23 - 9h36

Divulgação da PM:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, na noite de sábado (28), a comparecer à Av. Getúlio Vargas, Centro, em São João da Ponte, onde, segundo testemunhas, os autores, de 28 e 33 anos, por motivos desconhecidos arremessaram pedras contra o bar de um idoso, de 85 anos, e o atingiram no pé.



O proprietário armou-se com uma espingarda cartucheira e efetuou disparos em direção dos autores.



Os três foram presos e, durante buscas, a espingarda, diversos frascos para recarga da espingarda, 01 cartucho calibre .40, 01 revólver de calibre .22 e 89 munições do mesmo calibre foram localizados e apreendidos.



Todos foram conduzidos à Delegacia com os materiais apreendidos.