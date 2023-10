Ex-senador, acusado de ser o mandante da morte da mãe de sua filha em Boa Vista, Roraima, é preso em Goiás

Terça 31/10/23 - 6h54

O ex-senador Telmário Mota, que estava foragido, foi preso na noite de segunda-feira (30) em Nerópolis, Goiás.



O político é suspeito de ser o mandante do assassinato da mãe de sua filha, Antônia Araújo de Sousa, ocorrido em 29 de setembro em Boa Vista.



Antônia era testemunha-chave em um caso de acusação de estupro contra o ex-senador, feita por sua filha em 2022.



A prisão ocorreu após uma operação da Polícia Civil que também resultou na prisão de um dos executores do assassinato.



O sobrinho do senador, conhecido como "Ney Mentira," está foragido.



A prisão preventiva foi expedida pela Justiça, que considerou a morte de Antônia como tentativa de obstruir as investigações.