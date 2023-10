Cataratas do Iguaçu: volume de água aumenta 16 vezes, passando de 1,5 milhão de litros por segundo para 24 milhões. Itaipu mantém comportas fechadas

Terça 31/10/23 - 7h14



O aumento da vazão Nas Cataratas do Iguaçu em mais de 16 vezes, devido às intensas chuvas no Paraná, está causando inundações no Paraguai, levando à evacuação de pelo menos 60 famílias até esta segunda-feira.



As Cataratas agora têm um fluxo de água de mais de 24 milhões de litros por segundo, a segunda maior vazão registrada desde 1997.



Normalmente, a vazão é de 1,5 milhão de litros por segundo.



Após as Cataratas, o Rio Iguaçu flui para o Rio Paraná, que segue em direção ao Paraguai.



Esse aumento súbito no fluxo do rio, passando de 15 milhões para mais de 33 milhões de litros por segundo em menos de 24 horas, está afetando a região paraguaia de Ciudad del Este, onde cerca de 120 famílias podem ser afetadas.



Equipes da usina de Itaipu têm colaborado com a remoção das famílias para áreas seguras, em cooperação com as autoridades locais.



Do lado brasileiro, algumas áreas próximas às Cataratas foram fechadas para visitação devido à alta vazão.



No lado argentino, o parque das Cataratas está fechado, e parte das instalações foi danificada pela correnteza.



O funcionamento da usina de Itaipu não é diretamente impactado, mas medidas estão sendo tomadas para evitar mais inundações no Paraguai, com o vertedouro permanecendo fechado até pelo menos quarta-feira.