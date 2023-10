Deputados correm para transformar em feriado nacional o Dia da Consciência Negra

Terça 31/10/23 - 7h20

Líderes da base do governo na Câmara solicitaram a votação em regime de urgência de um projeto que estabelece o Dia da Consciência Negra como feriado nacional em novembro.



Além dos feriados existentes, como o Dia de Finados e a Proclamação da República, membros do PT, PSol, MDB, PP e União Brasil apoiam a iniciativa.



O projeto está em tramitação na Câmara desde 2015, passando por várias comissões, incluindo a de Constituição e Justiça.



Se a urgência for aprovada, a proposta poderá ser votada diretamente no plenário, evitando passar por outras comissões temáticas.



A proposta sugere que o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares, seja reconhecido como feriado em todo o Brasil.





Vários municípios brasileiros, como é o caso de M. Claros, transformaram o dia em feriado, há muitos anos.