Santa Luzia, na Grande BH, anuncia que vai voltar com as máscaras sanitárias em função do aumento dos casos de covid

Quinta 02/11/23 - 15h27

Em funçao da volta de casos de covid, o município de Santa Luzia, na Grande BH, está voltando com a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais como hospitais, centros de saúde e de pessoas vulneráveis.



A data ainda não foi definida, mas a prefeitura afirma que a medida será imediata.



Arecomendação vem em Nota Técnica do Comitê Operacional de Enfrentamento à Covid.



Os casos confirmados em Santa Luzia subiram 306,66% em um curto período, passando de 30 casos entre 1º e 15 de outubro para 122 casos entre 16 e 27 do mesmo mês, incluindo nove profissionais de saúde.



O número de casos notificados também aumentou, registrando aumento de 63,84%, passando de 260 para 426 casos no mesmo período.