Meteorologia prorroga o alerta de "tempestade" no Norte de Minas até a manhã de sábado

Sexta 03/11/23 - 10h21

Às 9h54m, as chuvas que principiaram nesta madrugada em M. Claros já somam 50mm nos estúdios da Rádio 98FM, no Alto dos Morrinhos.



O tempo segue "fechado" indicando mais chuvas no decorrer do dia.



Às 10h, o Instituto Nacional de Meteorologia prorrogou, agora até as 10h de sábado, o alerta de "tempestade" que segue em vigor no Norte de Minas.



Hoje, a temperatura em M. Claros deverá variar entre 21 e 28 graus, segundo a atualização das meteorologia às 10h26m.



As imagens da represa transbordando foram tomadas ainda há pouco.



O vertedouro fica na base do aeroporto de Montes Claros e serve o lago do Bairro Interlagos, mas que a população chama de Pampulha.







Normalmente sem verter água durante todo o ano, o vertedouro "sangrou" pela segunda vez nos últimos dias, hoje com muito maior volume de água.



Populares então se aproveitam para capturar peixes que descem pelo caudal.



ÚLTIMO ALERTA





Alerta de tempo severo



Tempestade



Severidade: severa



Ameaça significativa à vida ou ao patrimônio



Início de evento de tempo



10:00 (BRT), 3 de novembro



Descrição



INMET publica aviso iniciando em: 03/11/2023 10:00.



Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo.



Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.



Ação recomendada



Inicie as preparações, como instruído na Descrição.



Urgência



Tome as ações necessárias em um futuro próximo.



Área afetada



Centro Goiano, Leste Goiano, Central Mineira, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Nordeste Mato-grossense, Campo das Vertentes, Ocidental do Tocantins, Oriental do Tocantins, Norte Goiano, Metropolitana de Belo Horizonte, Jequitinhonha, Extremo Oeste Baiano, Noroeste Goiano, Noroeste de Minas, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Vale São-Franciscano da Bahia, Distrito Federal, Sul Goiano, Oeste de Minas, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul Espírito-santense, Norte Mato-grossense, Noroeste Fluminense, Centro Sul Baiano



Emitido por

Instituto Nacional de Meteorologia