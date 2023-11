Instituto Federal prorroga o prazo de inscrição para o vestibular até 12 de novembro, com vagas em M. Claros e outras cidades do Norte de Minas

Sábado 04/11/23 - 6h34

O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais estendeu o prazo de inscrições para o vestibular de cursos superiores com ingresso no primeiro semestre de 2024 até 12 de novembro.



As vagas estão disponíveis em diversos campi, incluindo Almenara, Araçuaí, Arinos, Januária, Montes Claros, Pirapora, Porteirinha, Salinas, Teófilo Otoni e também para cursos a distância no Cead.



As inscrições envolvem o preenchimento de um formulário eletrônico e a seleção dos candidatos será baseada em provas objetivas de Língua Portuguesa e matérias específicas para cada curso, além de uma redação.



As provas estão agendadas para 19 de novembro e serão realizadas em vários municípios da região.



O IFNMG adota o sistema de reserva de vagas, incluindo cotas para estudantes de escolas públicas, candidatos de baixa renda, autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.



Uma parte das vagas é reservada para pessoas com deficiência, independentemente da origem escolar, e outra parte para alunos de Escolas Família Agrícola.



Os interessados também podem concorrer às vagas utilizando o resultado do Enem 2023, inscrevendo-se no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), na 1ª edição de 2024, conforme o calendário divulgado pelo Ministério da Educação. Os candidatos têm a opção de participar tanto do vestibular quanto do Sisu.