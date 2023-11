No Nepal, teto do mundo, terremoto de 6,4 graus mata uma centena de pessoas e é o mais mortal desde 2015

Sábado 04/11/23 - 6h41

Um terremoto no Nepal, com magnitude de 6,4, ocorrido nesta sexta-feira (3), resultou na morte de pelo menos 137 pessoas e deixou dezenas de feridos.



Já é o terremoto mais mortal no país desde 2015, quando cerca de 9 mil pessoas morreram após dois tremores consecutivos.



As autoridades alertam que o número de vítimas pode aumentar, uma vez que a comunicação é difícil nas áreas montanhosas próximas ao epicentro, localizado no distrito de Jajarkot.



Muitas casas desabaram e desenvolveram rachaduras, forçando milhares de moradores a passarem a noite em áreas abertas.



As operações de resgate e limpeza de estradas bloqueadas estão em andamento, e o primeiro-ministro também se dirigiu à região afetada.