Polícia persegue moto em Januária: homem de 24 anos morreu e rapaz, de 14, ficou ferido, também a tiros

Sábado 04/11/23 - 14h30

A violência até nas comunidades menores:



Uma perseguição policial em Januária resultou na morte a tiros de um homem de 24 anos e no ferimento a tiros de outro homem de 14 anos.



O fato ocorreu na madrugada deste sábado (4).



De acordo com o boletim de ocorrência, os dois estavam em uma moto no centro da cidade.



Fugiram ao notar a presença da viatura policial.



Durante a perseguição - alega o policial - ele atirou após ver o garupa fazer um gesto de levar a mão à cintura, como se estivesse buscando uma arma.



O condutor também teria feito gesto semelhante, e o tenente efetuou mais disparos.



Feridos, foram levados a hospital pela polícia.



O tenente teve contra si um auto de prisão em flagrante e a arma foi apreendida.