Acidente contra árvore: "...encontraram a motorista do veículo, de 38 anos (...). Ela ... se queixava de dores na coluna cervical, nos membros superiores e ...."

Domingo 05/11/23 - 8h44

Divulgação do Corpo de Bombeiros:





Na tarde do dia 04 de Novembro, o 8° Pelotão de bombeiros de Januária recebeu um chamado para atender uma ocorrência de colisão de um automóvel com uma árvore na MGC 135, próximo ao quilômetro 188, a aproximadamente 5 quilômetros da cidade.



Ao chegarem no local, encontraram a motorista do veículo, E. C. M. G., de 38 anos, sendo atendida por uma equipe do SAMU. Ela estava consciente e orientada, mas se queixava de dores na coluna cervical, nos membros superiores e inferiores do lado esquerdo.



Com os equipamentos necessários, os bombeiros estabilizaram o veículo e auxiliaram a equipe do SAMU na imobilização e remoção da vítima.



A paciente foi encaminhada para o hospital em Januária pela Unidade do SAMU.



O acidente ocorreu quando a motorista perdeu o controle do veículo, um Fiat Uno, e colidiu lateralmente com uma árvore que estava fora da via.



Uma equipe da Polícia Militar também esteve presente no local da ocorrência.