Número de casos de covid em Minas aumenta cerca de 30% de setembro para outubro. Suvariante réis seria o motivo

Terça 07/11/23 - 6h34

O número de casos confirmados de covid em Minas aumentou 31% em outubro em comparação com setembro, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde.



Em outubro, foram registrados 16.102 casos, o que representa o dobro dos 12.286 casos confirmados em setembro.



No entanto, em setembro, houve mais óbitos, com 70 mortes confirmadas, em comparação com 65 óbitos registrados em outubro.



O aumento é atribuído principalmente à circulação da subvariante EG5.1, conhecida como éris, que faz parte da linhagem da ômicron.



A éris é altamente contagiosa e, em alguns casos, pode superar a imunidade proporcionada pela vacina.



As pessoas vacinadas que contraem a doença tendem a apresentar sintomas menos graves.