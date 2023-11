Guerra no Oriente Médio chegou hoje ao primeiro mês, desviando todas as atenções e preocupações do mundo

Terça 07/11/23 - 6h37

O conflito entre Israel e o Hamas atinge um mês de duração hoje, 7 de outubro.



No período, houve um aumento significativo de ataques, perdas de vidas civis e incertezas quanto a um possível cessar-fogo.



Em um dos eventos mais marcantes do conflito, o grupo extremista Hamas lançou milhares de foguetes contra o território israelense a partir da Faixa de Gaza em 7 de outubro, por volta das 6h30, no que foi considerado um dos maiores ataques dos últimos anos.



Resultado: o mundo todo olha preocupado para o Oriente Médio, onde 2 dos maiores porta-aviões do mundo estão preparados para qualquer eventualidade.