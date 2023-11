Em S. Paulo, criminosos invadiram casa de Bruna Biancardi, que tem filha com Neymar

Terça 07/11/23 - 12h47

Criminosos invadiram a residência dos pais da influenciadora Bruna Biancardi em Cotia, na Grande São Paulo, durante a madrugada de terça-feira (7).Um dos ladrões, de 20 anos, foi preso e morava no mesmo condomínio que as vítimas.Bruna tem uma filha com o jogador Neymar, mas ambas não estavam presentes na casa durante o assalto.Os criminosos aproveitaram a falta de energia elétrica para entrar na propriedade.Os pais de Bruna foram rendidos, amarrados e tiveram a boca amordaçada.Os assaltantes roubaram diversos objetos, incluindo bolsas, relógios e joias.Um dos suspeitos confessou o crime e foi autuado por roubo.As autoridades continuam em busca dos outros dois envolvidos no incidente.