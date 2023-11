Corpo de Bombeiros: "... tratava-se de um pit-bull que corria pela rua D Cristina, região conhecida como Vila dos Sargentos, momento que tentou atacar o cão da solicitante, que estava na companhia de duas idosas"

Terça 07/11/23 - 22h36

Divulgado pelos Bombeiros:



Por volta das 20H010 min dessa terça-feira, uma equipe do 7° BBM foi acionado através do telefone de emergência 193 para atender a uma ocorrência envolvendo a captura de um cão solto na via publica .



No local, tratava-se de um pit-bull que corria pela rua D Cristina, região conhecida como Vila dos Sargentos, momento que tentou atacar o cão da solicitante, que estava na companhia de duas idosas.



No intuito de tentar proteger o seu cão, as duas idosas quase foram atacadas e mordidas pelo pit-bull, entretanto, a agressão não se consumou.



Diante do exposto, a guarnição devidamente equipada aproximou-se do pit-bull, que havia sido amarrado por terceiros em uma árvore, verificando que aparentemente ele está perdido e possivelmente o seu dono mora nas imediações, está muito bem tratado, não apresentando nenhuma agressividade com os membros da Gu BM.



Apesar do exposto, considerando a raça, bem como o potencial do animal, visando evitar a possível consumação de um ataque em circunstâncias semelhantes, ele foi capturado e encaminhado ao Centro de Controle de Zoonozes - CCZ, onde permaneceu sob os cuidados do funcionário daquela repartição pública.



Ressalta-se que os moradores já haviam lançado nas redes sociais imagens do animal no intuito de tentar identificar o seu dono e informá-lo da possibilidade de resgatá-lo posteriormente no CCZ, fato que será compartilhado também pelos membros da GU BM.