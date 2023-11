Polícia Civil, em Várzea da Palma: "... foram apreendidos na casa do suspeito um carro importado, uma moto, dinheiro (em dólares) e outros bens de valor. Ainda foram alvo de sequestro judicial duas motocicletas e um carro, todos importados"

Terça 07/11/23 - 22h41

Divulgado pela Polícia Civil:



Nessa segunda-feira (6/11), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) desencadeou a 2ª fase da operação Ágio de Sangue, visando ao cumprimento de um mandado de prisão preventiva, três de busca e apreensão e de sequestro de bens, em Várzea da Palma, no Norte do estado. Um homem, de 29 anos, foi preso durante a ação.



No curso dos trabalhos policiais, foram apreendidos na casa do suspeito um carro importado, uma moto, dinheiro (em dólares) e outros bens de valor. Ainda foram alvo de sequestro judicial duas motocicletas e um carro, todos importados.



Após formalização dos procedimentos policiais, o suspeito preso foi encaminhado ao sistema prisional.



A operação foi coordenada pela 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Pirapora, com o apoio das delegacias em Várzea da Palma e Buritizeiro.



Modo de agir



Conforme apurado pela PCMG, o investigado afirmava em suas redes sociais operar como trader no mercado financeiro, porém, investigações apontam que essas operações eram um artifício empregado pelo suspeito a fim de alimentar o esquema de pirâmide e as práticas de estelionato.



O homem era investigado pela PCMG por crimes contra a economia popular (pirâmide financeira), estelionato, porte ilegal de arma de fogo, coação no curso do processo, dentre outros.