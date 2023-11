Reforma tributária deverá ser votada pelo Senado nesta quarta-feira

Quarta 08/11/23 - 6h43

A reforma tributária foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado por 20 votos a favor e 6 contra.



Agora, a PEC da reforma tributária irá a votação no plenário do Senado, nesta quarta-feira 8 de novembro.



Se aprovada no Senado, a proposta precisará ser novamente avaliada pela Câmara dos Deputados, que já a analisou em julho, mas terá que considerar as alterações feitas pelos senadores.



A reforma tributária propõe a unificação de cinco impostos (ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins) em três tributos: Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e Imposto Seletivo (IS).