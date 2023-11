Neymar presta solidariedade e polícia segue apurando tentativa de sequestro contra os pais de Bruna Biancardi

Quarta 08/11/23 - 6h59

Neymar comentou sobre o assalto à residência dos pais de Bruna Biancardi, no qual os criminosos tinham a intenção de sequestrar a influencer e a filha de Neymar, Mavie.



O jogadorl expressou tristeza pelo ocorrido em uma postagem, informando que os pais de Bruna estão a salvo.



Neymar também prestou condolências à família de Luana Andrade, uma influencer e assistente de palco do Domingo Legal, do SBT, que faleceu.



A polícia encontrou conversas no celular de homem de 19 anos, indicando a intenção dos criminosos de sequestrar a mãe e a filha do jogador Neymar, Bruna Biancardi e Mavie.



O homem, que é morador do condomínio onde ocorreu o assalto, teria facilitado a entrada dos ladrões, mas o conteúdo exato das mensagens ainda não foi divulgado pela Polícia Civil.