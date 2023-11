Mulher de 24 anos foi atropelada por caminhão na Avenida Plínio Ribeiro, na noite de terça-feira

Quarta 08/11/23 - 7h15

Divulgado pelo Samu:





A Unidade de Suporte Avançado do SAMU prestou socorro a uma mulher de 24 anos que ficou gravemente ferida após ser atropelada na avenida Deputado Plínio Ribeiro, em Montes Claros, na noite dessa terça-feira (07).



A vítima relatou que andava pela avenida quando sofreu uma queda e acabou sendo atingida por um caminhão.



Porém, quando o SAMU chegou na ocorrência, o caminhão já não se encontrava no local do acidente.



A mulher teve amputação da perna direita, fratura exposta no braço direito e escalpelamento do couro cabeludo.



Apesar da gravidade dos ferimentos, a paciente estava consciente.



A equipe médica do SAMU prestou todo atendimento necessário à vítima no local, com administração de medicamentos, imobilização dos membros e pranchamento da mesma. Logo após, a paciente foi encaminhada pelo SAMU para a Santa Casa de Montes Claros.