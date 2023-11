Polícia Militar: "Ao retornar ao local onde o jovem foi visto arremessando a arma de fogo, foi localizado um revólver calibre .38 com numeração suprimida, municiado com... "

Quarta 08/11/23 - 8h17

Divulgação da PM:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, durante patrulhamento, na madrugada desta quarta-feira (8), avistou, na Rua Santo Inácio, Bairro Conferência Cristo Rei, em Montes Claros, um jovem, de 22 anos, que evadiu correndo do local ao perceber a aproximação da viatura policial. Ele estava segurando algo na cintura e seguiu para um beco já conhecido nos meios policiais pelo intenso tráfico de drogas.



Os militares viram o momento em que o jovem tirou um revólver da cintura e arremessou-o no chão, dando prosseguimento a sua fuga para o interior de imóvel abandonado, onde foi alcançado e abordado.



No momento da abordagem, o autor inicialmente esboçou uma reação, mas rapidamente foi contido, levado ao solo e prontamente dominado.



Durante a busca pessoal, foram encontrados em um dos bolsos da bermuda dele 22 buchas de substância semelhante a maconha e um tablete de tamanho médio da mesma substância.



Ao retornar ao local onde o jovem foi visto arremessando a arma de fogo, foi localizado um revólver calibre .38 com numeração suprimida, municiado com quatro 04 munições intactas.



O jovem foi preso e conduzido à Delegacia com os materiais apreendidos.