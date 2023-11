Quinta 09/11/23 - 6h40

Divulgado pelo Samu:





Homem morre após ser baleado em Jaíba



O SAMU foi acionado para prestar atendimento a um homem de 28 anos após ser atingido por disparos de arma de fogo, na noite dessa quarta-feira (08), no centro de Jaíba.



Quando o SAMU chegou ao local, a vítima foi encontrada caída ao solo apresentando perfurações na cabeça. Os socorristas avaliaram o paciente e identificaram que o mesmo já estava sem vida. O corpo ficou aos cuidados da Polícia Militar.



