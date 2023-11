Mega desta quinta-feira tem prêmio de 10 milhões de reais

Quinta 09/11/23 - 7h13

Nesta quinta-feira (9), a Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 10 milhões, com o sorteio acontecendo às 20h.



Nenhum apostador acertou as seis dezenas no concurso 2653 da Mega-Sena, realizado na última terça-feira (7/11), resultando em um acúmulo do prêmio de R$ 9 milhões para os R$ 10 milhões atuais.



Para concorrer ao prêmio de R$ 10 milhões, os interessados podem adquirir bilhetes nos canais eletrônicos das Loterias Caixa, como o site e aplicativo, fazendo o login com CPF e senha de seis dígitos.



O pagamento online pode ser realizado por cartão de crédito, com um valor mínimo de aposta de R$ 30 e máximo de R$ 945.



Também é possível adquirir bilhetes em uma unidade lotérica.





