Relato do capotamento de mais uma carreta na BR-251, na fatídica Serra de Francisco Sá. Foi nesta madrugada, por volta das 3h20m

Quinta 09/11/23 - 7h27

Divulgado pelos Bombeiros:Na madrugada desta quinta-feira (09/10/23), por volta das 03h20min, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar da cidade de Francisco Sá foi acionada para atendimento de ocorrência de capotamento de carreta na BR 251, altura do KM 473, na serra de Francisco Sá.Ao chegar no local, a equipe se deparou com uma carreta que transportava produto alimentício não perecível, capotado às margens da rodovia, com uma vítima consciente e orientada, presa às ferragens.O motorista informou que seguia sentido Salinas / Montes Claros, e não soube informar precisamente os possíveis motivos do acidente.Devidamente equipados, os militares iniciaram os trabalhos de extricação da vítima, com uso de equipamentos específicos.Foi preciso apoio de um guincho para a sua retirada, sendo resgatada com sucesso e entregue com vida aos cuidados de uma equipe de suporte avançado do SAMU.A Polícia Rodoviária Federal esteve presente durante os trabalhos controlando o trânsito da rodovia, que não precisou ser interditada.