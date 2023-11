Madrugada de sexta-feira em M. Claros: homem, de 24 anos, é ferido a golpes de faca

Sexta 10/11/23 - 6h36

Divulgado pelo Samu:





A Unidade de Suporte Avançado do SAMU foi acionada para prestar socorro a um homem de 24 anos que ficou ferido após ser agredido com uma faca na madrugada desta sexta-feira (10), no bairro Alterosa, em Montes Claros.



Quando os socorristas chegaram ao local, a vítima foi encontrada consciente e apresentando duas perfurações no tórax e uma na nuca.



Devido o ferimento, o homem queixava-se de dor abdominal e falta de ar.



A equipe médica do SAMU prestou socorro ao paciente no local, realizou os curativos necessários e administrou medicação.



Logo após, o mesmo foi encaminhado para a Santa Casa de Montes Claros.