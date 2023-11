Aposta de Floripa leva os quase 12 milhões de reais da Mega, com os números 11-17-23-36-47-51

Sexta 10/11/23 - 6h44

Aposta de Florianópolis acertou as seis dezenas da Mega-Sena, sorteadas na noite desta quinta-feira (9).



O prêmio é R$ 11.906.870,24.



Os números sorteados foram 11-17-23-36-47-51.



Sessenta e seis apostadores acertaram a quina (cinco acertos) e vão receber R$ 34.857,25 cada uma.



Já 4.104 apostas acertaram a quadra (quatro acertos) e irá ganhar R$ 800,81.



O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no sábado (11), com prêmio estimado de R$ 30 milhões.



A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00.