Meteorologia amplia alerta para a onda de calor, estimada até quarta-feira. No Rio Gande do Sul e S. Catarina é esperada chuva de 200 milímetros

Sábado 11/11/23 - 6h57

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novos alertas ampliando a cobertura da onda de calor que afeta a parte central do Brasil.



O fenômeno deve resultar em temperaturas recordes, especialmente nos estados de São Paulo, Minas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, além do Distrito Federal.



A persistência da onda de calor, estimada até a próxima quarta-feira, levou o Inmet a elevar o nível de perigo para essas regiões.



As temperaturas começaram a subir neste fim de semana, destacando os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.



A expectativa é que algumas capitais, como Goiânia, Campo Grande, Belo Horizonte, São Paulo, Vitória, Brasília e Curitiba, registrem temperaturas recordes, com alertas indicando pelo menos 5ºC acima da média.



Na região Sul, espera-se o fortalecimento de áreas de instabilidade nos próximos dias, com previsão de chuvas intensas até domingo.



O centro-sul do Rio Grande do Sul deve ser mais afetado, com acumulados acima de 100 milímetros.



Até a próxima quinta-feira, os acumulados podem superar os 200 milímetros entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, acompanhados por tempestades com rajadas de vento acima de 80 km/h e queda de granizo.