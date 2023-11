Mega-Sena deste sábado tem prêmio de 30 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas

Sábado 11/11/23 - 7h07

A Mega-Sena tem prêmio de R$ 30 milhões para quem acertar as seis dezenas no sorteio deste sábado (10).



No último concurso, uma aposta de Florianópolis (SC) acertou as seis dezenas, ganhando mais de R$ 11 milhões.



As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pela internet no site da Caixa.



O valor mínimo para apostar na Mega-Sena é R$ 5, e é possível realizar o procedimento online, sendo necessário cadastro, ser maior de idade e informar os dados do cartão de crédito.



A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados.