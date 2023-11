Crise por toda parte: agora é a empresa tailandesa proprietária do concurso Miss Universo que declara falência

Sábado 11/11/23 - 7h14

A empresa proprietária do Miss Universo, JKN Global Group, declarou falência dias antes do concurso, apesar de confirmar que o evento acontecerá na próxima semana.



A empresa tailandesa, que adquiriu a Organização Miss Universo por US$ 20 milhões em 2022, anunciou ter entrado com um pedido de "reabilitação corporativa" aceito pelo tribunal de falências da Tailândia.



A JKN assegurou que a experiência de alta qualidade para os fãs do Miss Universo continuará sendo uma prioridade na final do próximo sábado.



A empresa expressou confiança em novos acordos financeiros para sustentar todas as operações, incluindo o concurso.



Liderada por Anne Jakkaphong Jakrajutatip, defensora dos direitos dos transgêneros, a JKN planejava expandir a Organização Miss Universo para a Ásia e lançar produtos de marca.



O pedido de falência não indica necessariamente que a empresa esteja à beira da falência, podendo ser uma estratégia para aliviar dívidas.



A JKN, que financiou a compra do Miss Universo por meio de títulos, não cumpriu o prazo de pagamento de um empréstimo de cerca de US$ 12 milhões, com vencimento em 1º de setembro.