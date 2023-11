Na noite desta sexta-feira, 11 de novembro, por volta das 23h04min: "o veículo VW Gol estava capotado à margem da pista de rolamento. Em seu interior, estava o corpo de uma vítima fatal, sexo masculino, denominado (...) 31 anos..."

Domingo 12/11/23 - 7h36

Divulgado pelos Bombeiros



Na noite desta sexta-feira, 11 de novembro, por volta das 23h04min, a guarnição de salvamento do PEMAD deslocou para o atendimento de uma ocorrência de trânsito envolvendo o capotamento de um veículo de passeio no KM 22 da AGC 1310, rodovia que dá acesso ao município de São João do Pacuí.



No local a guarnição deparou com a pista devidamente sinalizada pela guarnição da Polícia Militar, GPRV 30408, lotada em Coração de Jesus, sendo que o veículo VW Gol estava capotado à margem da pista de rolamento.



Em seu interior estava o corpo de uma vítima fatal, sexo masculino denominado F. L S., 31 anos.



O óbito já havia sido constatado pela equipe do SAMU que compareceu no local, atendeu as vítimas e deixou a cena antes da chegada da Gu BM.





De acordo com as informações colhidas, no momento do acidente havia uma segunda vítima que já havia sido atendida e conduzida pela equipe do SAMU, não sendo identificada pelos membros da guarnição BM.





Ressalta-se que o perito da Policia Civil também compareceu no local e após colher as informações necessárias à elaboração da perícia técnica, liberou o acesso e retirada da vítima, a qual não estava presa às ferragens mas retida no interior do veículo.





Diante do exposto, a guarnição devidamente equipada retirou o corpo da vítima de dentro do veículo, entregando-o aos cuidados do agente da Funerária de plantão na região de Coração de Jesus.



Ressalta-se que a guarnição BM trabalhou de forma integrada com as equipes que tripulavam a Viatura PM GPRV, que coordenava o trânsito e registrou o fato em REDS específico, o perito da Polícia Civil, o agente da funerária Bom Pastor de Coração de Jesus e o Guincho. Apesar de não estar presente no local o SAMU prestou socorro à segunda vítima e atestou o óbito do motorista

Ao término da atividade a guarnição retornou à base integrada.