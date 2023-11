Dos 34 autorizados, 32 brasileiros cruzaram a fronteira da Faixa de Gaza e já vão por 55km terrestres embarcar em Al-Arish, no Egito, para o voo de repatriação ao Brasil

Domingo 12/11/23 - 7h50

Os brasileiros autorizados a deixar a Faixa de Gaza conseguiram atravessar a fronteira com o Egito neste domingo (12), conforme informado pelo Itamaraty.



Das 34 pessoas autorizadas, incluindo 24 brasileiros e 10 familiares palestinos, 32 conseguiram cruzar a passagem fronteiriça de Rafah, marcando a primeira vez desde o início do conflito.



Duas pessoas do grupo original desistiram da repatriação, optando por permanecer em Gaza por motivos pessoais.



O restante do grupo fará um trajeto terrestre de 55 km até o Aeroporto de Al-Arish, no Egito, onde uma aeronave da Presidência da República aguarda para levá-los de volta ao Brasil.



Lula pretende recebê-los na Base Aérea de Brasília.



O avião conta com uma equipe médica e psicológica para prestar assistência.



O embaixador Alessandro Candeas disse que a possibilidade de saída dos brasileiros foi viabilizada após a passagem de comboios de ambulâncias com feridos, que têm prioridade na fronteira.



A logística foi prejudicada por bombardeios em grandes centros de saúde palestinos.