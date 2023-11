13 estados e o Distrito Federal seguem em alerta para altas temperaturas até quarta-feira

Segunda 13/11/23 - 6h40

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu novos alertas de perigo devido às altas temperaturas em 13 estados e no Distrito Federal, com previsão de a onda de calor prosseguir até quarta-feira.



As regiões Centro-Oeste e Sudeste são as mais afetadas, mas estados do Norte e do Sul também enfrentarão temperaturas até 5 °C acima da média de novembro.



Os alertas de grande perigo abrangem o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia e São Paulo.



Os estados em alerta de perigo incluem Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Pará, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins.



O Inmet destaca que os alertas indicam condições meteorológicas preocupantes, com os de grande perigo referindo-se a fenômenos de intensidade excepcional.



Em São Paulo, a Defesa Civil declarou estado de alerta devido à previsão de máxima de 37 °C, enquanto o Rio registrou temperaturas acima de 30 °C pela manhã, atingindo 33,7 °C no Jardim Botânico, com sensação térmica de 48 °C.



As cidades de Porto Murtinho (MS) e Aragarças (GO) alcançaram as maiores temperaturas no sábado, atingindo 42,3 °C, enquanto Cuiabá (MT) registrou 41,3 °C, sendo a capital mais quente do dia.



O Inmet prevê máximas de até 44 °C nos próximos dias em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, podendo resultar em recordes de calor.



A tendência de temperaturas acima da média é global, identificada pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), que alerta para a possibilidade de 2023 se tornar o ano mais quente.



Além do calor, a baixa umidade é preocupante, com índices abaixo de 20%, e em alguns casos, abaixo de 15%, considerados emergenciais pela Organização Mundial da Saúde (OMS).