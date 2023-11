"...homem de 35 anos (...) ficou ferido após capotar um UTV (uma espécie de quadriciclo off-road) que conduzia na comunidade rural de Borá, em Montes Claros, na noite desse domingo (12)"

Segunda 13/11/23 - 6h49

Divulgado pelo Samu:



Homem fica ferido em acidente com quadriciclo em Montes Claros



A Unidade de Suporte Avançado do SAMU prestou socorro a um homem de 35 anos que ficou ferido após capotar um UTV (uma espécie de quadriciclo off-road) que conduzia na comunidade rural de Borá, em Montes Claros, na noite desse domingo (12).



Enquanto a equipe se deslocava para o local da ocorrência, a vítima estava sendo levada ao encontro da ambulância para ser interceptada.



No acidente, o veículo tombou sobre uma das mãos do homem, que acabou ficando preso e precisou ser retirado por outras pessoas.



A vítima teve fratura exposta nos dedos, com esmagamento da mão.



A equipe do SAMU prestou o socorro necessário ao paciente e, em seguida, o encaminhou para a Santa Casa de Montes Claros.