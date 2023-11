Noite de domingo: choque entre Fiat Pálio e caminhão semi-reboque mata homem de 38 anos, no município de Manga

Segunda 13/11/23 - 7h53

Divulgação da PM:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, no início da noite desse domingo (12), a comparecer ao km 78 da MGC-135, em Manga, onde um homem, de 38 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito.



A vítima conduzia um veículo Fiat Pálio que colidiu frontalmente com um caminhão semi-reboque conduzido por um homem, de 34 anos.



Segundo testemunhas, a colisão ocorreu no momento em que o condutor do carro tentava fazer uma ultrapassagem.



O motorista do automóvel morreu no local do acidente.



O corpo dele foi encaminhado ao IML após a perícia da Polícia Civil.



Os veículos foram liberados no local para responsáveis.