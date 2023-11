Mega de terça, acumulada ontem, é estimada em 51 milhões. Os números sorteados foram 07 - 27 - 32 - 33 - 36 - 53

Domingo 19/11/23 - 8h14

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, sorteadas na noite deste sábado (18).



O prêmio máximo para o próximo sorteio, na próxima terça-feira (21), é estimado em R$ 51 milhões.



Confira as dezenas sorteadas: 07 - 27 - 32 - 33 - 36 - 53



Duas apostas de Belo Horizonte e outras três de Minas acertaram cinco dezenas e faturam R$ 62.551,38 mil com a quina.



Outras 621 apostas de Minas acertaram as quatro dezenas e faturaram R$ 941,40.