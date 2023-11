Ano bissexto de 2024 terá menos feriados prolongados do que neste 2023. Calendário oficial ainda vai ser divulgado

Terça 21/11/23 - 6h57

Em 2024, haverá nove feriados nacionais, sendo que três terão fins de semana prolongados, ocorrendo na segunda ou sexta-feira.



São os feriados de 1° de janeiro, o da Paixão em 29 de março e o da Proclamação da República em 15 de novembro.



O ano será bissexto, com 366 dias, e terá quase a metade dos dias de folga prolongada em comparação com 2023, que teve sete feriados no fim de semana.



Considerando os pontos facultativos nacionais, o número total de dias de folga prolongada sobe para seis.



O calendário oficial de 2024 com as datas dos feriados nacionais e pontos facultativos ainda não foi divulgado pelo governo federal.