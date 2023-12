Perdido na mata: "...senhor C.A.B , durante deslocamento em mata fechada, onde (...) demonstrava interesse em adquirir terras (...), veio a se perder ..."

Quarta 13/12/23 - 8h19

Divulgado pelos Bombeiros:No dia 12/12/2023 por volta das 23h41min uma guarnição BM, do 7º Batalhão de Bombeiros - Montes Claros - MG, deslocou até a Comunidade Atoleiro, zona rural do município, para realizar buscas do Senhor C.A.B, 69 anos de idade.Segundo relatos de parentes do senhor C.A.B , durante deslocamento em mata fechada, onde a vitima demonstrava interesse em adquirir terras na região, o mesmo veio a ser perder na tentativa de conhecimento da área pretendida.Por volta das 00h40min do dia 13/12/2023, militares do sétimo Batalhão de Bombeiros juntamente com familiares da vitima, iniciaram buscas no inteiro da mata próximo ao local que o senhor C.A.B havia sido avistado pela ultima vez.Durante realização de buscas e após algumas tentativas de contato verbal com o senhor C.A.B, o mesmo veio a responder os militares.Diante do fato e após aproximadamente duas horas de buscas, o senhor C.A.B, foi localizado no interior da mata, o mesmo apresentava diversas escoriações pelo corpo e um quadro de desidratação.Após ser localizado e retirado da área de mata, o senhor C.A.B, foi encaminhado pelos seus familiares a unidade de saúde para avaliação.