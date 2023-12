Era para ser um "programa", entre homem de 44 anos e mulher, de 29, por 100 reais. Na Rua dos Navegantes, vídeo mostrou: após corrida, mulher morre, esfaqueada

Quinta 14/12/23 - 8h49

A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, na tarde dessa quarta-feira (13), a comparecer à Rua Frei Bertoldo, Bairro dos Funcionários, em São Francisco, onde uma mulher foi vítima de homicídio.



Inicialmente, o autor, de 44 anos, entrou em contato via 190 informando que havia feito um programa sexual com a vítima, de 29 anos, pelo valor de R$ 100,00 e que a mesma havia furtado dele R$ 300,00.



Em seguida, uma nova ligação via 190 informando uma lesão corporal, vítima atingida com golpes de faca, viaturas deslocaram para o local, percebendo que se tratava da mulher relatada no acionamento anterior.



De imediato, foi realizado o socorro até o hospital municipal, onde foi constatado o óbito.



Os militares iniciaram as buscas pelo autor e verificaram imagens captadas por câmera de sistema de segurança, que registraram toda a dinâmica dos fatos. Conforme as imagens, a vítima é vista correndo e fugindo do autor, porém, ao chegar no cruzamento com a Rua dos Navegantes, o autor consegue alcançá-la e lhe atingir com dois golpes de faca.



Em seguida, a vítima cai e tenta se defender, porém o autor consegue lhe atingir com mais três facadas.



A Polícia Militar segue empenhada para localizar e prender o autor.